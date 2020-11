Covid: Gelmini (FI), riflettere su allarme medici, servono senso di responsabilità e stop a polemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, afferma: "Le parole del presidente della federazione degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, gli allarmi degli anestesisti e di chi combatte in prima linea la battaglia contro il Covid-19, non possono lasciarci indifferenti. Serve - continua la parlamentare in una nota - un supplemento di riflessione politica, perché i messaggi che mandiamo al Paese, al netto delle legittime diverse posizioni su quello che si sarebbe dovuto fare e non si è fatto, non possono essere di sottovalutazione del pericolo. Gli ospedali in larga parte del Paese sono al collasso e questo mette in pericolo ogni giorno anche chi è affetto da altre patologie: dobbiamo dire agli italiani la verità, spiegare la gravità di una situazione che si risolverà con il vaccino solo fra molti mesi". L'esponente di FI, poi, prosegue: "Non possiamo abbassare la guardia: a prescindere dalla gestione della vicenda e dalla poco chiara determinazione della scala cromatica delle regioni, bisogna invitare gli italiani a essere responsabili come lo furono nella fase 1 della pandemia e a ridurre al minimo i contatti. Alla politica - conclude Gelmini - toccherebbe il dovere di abbassare il livello della polemica, il cui frastuono rischia di far passare in secondo piano il contrasto alla diffusione del virus". (Com)