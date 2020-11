Rho: arrestato 22enne che maltratta madre, "è meglio che mi portate in carcere"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 22enne ucraino è stato arrestato a Rho (Mi) dalla Polizia di Stato per maltrattamenti famigliari per aver ripetutamente minacciato la madre con un paio di forbici. Ieri sera la donna ha chiamato il 112 per richiedere l'intervento delle forze dell'ordine perché il figlio aveva intenti violenti nei suoi confronti. Immediatamente una volante del commissariato di Rho è stata inviata a casa della signora e una volta sul posto gli agenti hanno notato un uomo che usciva dal palazzo. Alla vista dei poliziotti lo stesso si è seduto sul marciapiede ed è stato subito riconosciuto, essendo già stato arrestato a inizio anno per analoghi comportamenti nei confronti dell'anziana madre. "Si, è meglio che mi portate a San Vittore", ha detto ai poliziotti quando si sono avvicinati a lui. Dai successivi accertamenti è emerso che da quando era uscito dal carcere lo scorso settembre, il giovane sembrava cambiato e aveva ripreso a vivere insieme alla madre. Per circa un mese, e cioè fino a quando era stato sottoposto alla misura cautelare personale dell'obbligo di firma, disposta dal Tribunale di Milano al momento della scarcerazione, la situazione era stata tranquilla. (segue) (Rem)