Rho: arrestato 22enne che maltratta madre, "è meglio che mi portate in carcere" (2)

- Poi all'improvviso circa due settimane fa erano ripresi atti di violenza fisica e soprattutto psicologica nei confronti della donna, in concomitanza al suo nuovo cedimento al consumo di droga. Secondo quanto riferito dalla donna, le minacce inizialmente velate sono diventate sempre più concrete: una notte, ad esempio, il 22enne aveva svegliato la madre per farle ascoltare una canzone e, al suo rifiuto, le aveva detto che avrebbe giocato a calcio con la sua testa. Due notti fa la donna è stata nuovamente svegliata trovandolo di fianco al letto con un paio di forbici in una mano e il telefono cellulare nell'altra, dicendo di avere intenzione di fare un video mentre le avrebbe usate su di lei. Il coraggio di madre ha cominciato a cedere all'istinto di autoconservazione e ieri sera ha chiamato i soccorsi dopo che il figlio, incidendosi una croce sulla mano con le forbici, l'aveva nuovamente minacciata. Il 22enne, dopo essere stato portato in commissariato, è stato trasferito al carcere di San Vittore. (Rem)