Imprese: Banco Bpm lancia nuovi servizi e prodotti dedicati a incentivi Superbonus 110 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco Bpm è pronto con la propria rete ad accogliere le richieste di cessione dei crediti d’imposta da parte di famiglie, imprese ed enti del terzo settore, permettendo loro di usufruire delle nuove agevolazioni fiscali relative alla riqualificazione degli edifici residenziali. Stando al relativo comunicato stampa, l’offerta Banco Bpm si distingue al momento sul mercato come l’unica che sarà pressoché integralmente digitalizzata, grazie alla piattaforma online disponibile sia per imprese che per privati e condomini, che sarà a breve online e progressivamente attiva in tutte le sue funzionalità: grazie alla piattaforma gli utenti potranno gestire l’intera gamma di servizi e prodotti collegati al mondo del Superbonus 110 per cento e altri bonus fiscali. La piattaforma realizzata da White-e (società controllata dal Gruppo TeamSystem), prosegue la nota, si inserisce nell’ambito della più ampia collaborazione con il Gruppo, leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, partner strategico di Banco Bpm e con cui sono già state sviluppate congiuntamente soluzioni digitali per la gestione dei finanziamenti alle imprese, servizi di incasso, pagamento e anticipo delle fatture. (segue) (Com)