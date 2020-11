Imprese: Banco Bpm lancia nuovi servizi e prodotti dedicati a incentivi Superbonus 110 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca, si legge nel documento, ha poi applicato la propria strategia collaborativa, volta ad assicurare alla clientela i servizi più aggiornati disponibili e di standard più elevato, anche alla definizione del modello operativo per l’acquisto dei crediti d’imposta. In questo ambito Banco Bpm ha deciso di avvalersi della partnership con Cherry 106, primario operatore attivo nel mercato della cessione dei crediti, il cui ruolo costituisce un’articolazione essenziale nella struttura dell’offerta della banca: i prodotti di acquisto crediti fiscali sono infatti predisposti in quattro tipologie diverse da Cherry 106 e saranno distribuiti presso le filiali della Banca. Gli accordi con Kpmg e Protos, leader in ambito fiscale e tecnico–progettuale, completano il quadro delle partnership. La proposta commerciale di Banco Bpm, prosegue la nota, si completa grazie all’estesa gamma di servizi e soluzioni collegati, oltreché al Superbonus 110 per cento, alle altre agevolazioni fiscali già attive quali, ad esempio, l’ecobonus e il sismabonus. Inoltre sono disponibili una serie di linee di credito finalizzate all’anticipo in favore delle Imprese costruttrici e di fornitura impianti che praticano lo sconto in fattura, ai privati ed ai condomini della liquidità necessaria all’avvio e alla realizzazione delle opere edili previste dal quadro normativo che definisce le agevolazioni fiscali. (Com)