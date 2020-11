Covid: Fornaro (Leu), rafforzare subito la medicina territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, "il rafforzamento della medicina territoriale e delle attività di tracciamento sono una parte fondamentale della strategia di contenimento della diffusione di Covid-19. Assistere a casa i pazienti positivi non gravi, infatti", prosegue il parlamentare in una nota, "aiuta enormemente a ridurre la pressione sul sistema ospedaliero, vicino al collasso in diverse Regioni italiane. È necessario che le Regioni provvedano ad assumere al più presto medici, infermieri e operatori sanitari per attivare la rete della medicina territoriale in tutte quelle aree, troppe, in cui le Unità speciali per l'assistenza domiciliare funzionano a fatica o addirittura sono rimaste sulla carta: in fretta - conclude l'esponente di Leu - perché il Covid-19 non aspetta ritardi e inefficienze". (Com)