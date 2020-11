Infrastrutture: Bonometti (Confindustria), nostro Paese paga gap di ritardi, serve semplificazione procedure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo delle infrastrutture è centrale per rendere le imprese italiane competitive nello scenario europeo ma serve soprattutto una semplificazione delle procedure. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti durante il suo intervento al Webinar "Le prospettive della Lombardia nel contesto delle nuove global value chains. Gli sviluppi attesi nel settore delle infrastrutture di trasporto", organizzato da Confindustria Lombardia e Assolombarda nell'ambito della world manufacturing week. "Il nostro paese paga un gap di ritardi, noi dobbiamo invece mettere nelle condizioni le imprese, attraverso la mobilità delle merci, di essere più competitivi - ha dichiarato Bonometti - L'Italia è indietro in tutte le classifiche che riguardano infrastrutture, trasporto e logistica. Oggi in Italia abbiamo 130 miliardi di opere già approvate e finanziate, e solo 27 miliardi sono stati avviati, stiamo quindi pagando un'arretratezza che non ha dimensioni. Se fossero state attivate tutte quelle opere già finanziate potremmo aumentare il Pil dell'1 per cento all'anno per tre anni. Un euro investito in infrastrutture può creare fino a due euro e mezzo di Pil. Abbiamo la necessità di far crescere il paese, e il tema infrastrutturale potrebbe essere determinante, soprattutto in questo periodo. Dobbiamo mettere nelle condizioni le imprese di poter competere al pari dei nostri concorrenti". (segue) (Rem)