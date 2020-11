Infrastrutture: Bonometti (Confindustria), nostro Paese paga gap di ritardi, serve semplificazione procedure (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per far questo - ha aggiunto Bonometti - bisogna fare una semplificazione delle procedure, non possiamo pensare una cosa oggi e realizzarla dopo vent'anni, per i vari lacci e lacciuoli che ogni volta si presentano di fronte a qualsiasi iniziativa. Noi stiamo per proporre un programma di sviluppo infrastrutturale che non guardi solo alle strade ma che guardi ai porti, agli interporti agli aeroporti, indicando anche le priorità, sentendo chi vive i territori. Non possiamo pensare di passare una mezza giornata per trasportare le merci da una parte all'altra della regione". Facendo un esempio emblematico sul territorio lombardo, Bonometti ha fatto riferimento al Ponte della Becca a Pavia: "Sono vent'anni che ne stiamo discutendo, abbiamo diviso il territorio in due e poi ci chiediamo perché Pavia non riesce a svilupparsi e a crescere". (Rem)