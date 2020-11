Editoria: da domani nuovo numero rivista “leSfide”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È disponibile da domani, 11 novembre, il nuovo numero de “leSfide. Non c'è futuro senza memoria”, rivista di studi, approfondimento e riflessione (digitale e cartacea) edita dalla Fondazione Craxi e diretta da Mario Barbi, dal titolo 'Lo stato dell'Unione', che dedica la sua sezione monografica all'Unione europea che, spinta dall'epidemia da Covid-19, ha violato dogmi e infranto tabù, congelando le politiche di austerità che erano state all'origine dei movimenti di rigetto emersi in tutto il continente nel corso dell'ultimo decennio. Ma cosa è accaduto in questi decenni? Siamo agli albori di una nuova era, oppure no? Come cambia l'Europa e fino a che punto? (segue) (com)