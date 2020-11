Editoria: da domani nuovo numero rivista “leSfide” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seguendo il filo della ricostruzione storica e dell'analisi, con l'editoriale del direttore “Un'Unione senza Stato" che annoda i fili presenti nei diversi saggi, il volume apre con un lungo “Colloquio” con l'economista Jean Paul Fitoussi, per poi riflette sulla 'natura' dell'Unione europea con un saggio di Giorgio Benigni che, in un virtuale dialogo con Alessandro Rico, affrontano il tema dello status e del deficit democratico dell'UE. Sulla soggettività internazionale dell'Unione si sofferma l'analisi del diplomatico Alessandro De Pedys, mentre sulle diverse sfaccettature della realtà comunitaria, in un rimando tra passato e presente, scrivono gli accademici Roberto Caporale, Christian Blasberg e Marco Trotta. La pubblicazione approfondisce da diverse angolazioni le questioni europee anche con i saggi della sezione “Italia-Europa”, che propone un focus dell'ambasciatore Sergio Vento su “il volontarismo franco-tedesco” e uno studio di Federico Niglia dedicato al “nuovo vincolo esterno”, mentre in “Lettere dall'Europa” l'analista Francesco Marino Galeazzi e l'ex ambasciatore a Dublino Alberto Schepisi, ci accompagnano in un viaggio nelle dinamiche che interessano il Paese dei tulipani, l'Olanda, e la 'tigre celtica' irlandese. (segue) (com)