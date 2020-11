Editoria: da domani nuovo numero rivista “leSfide” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora Europa, nelle sezioni “Lettere dalla storia” e in quella “Memoria e Archivio". Nella prima troviamo una ricostruzione storica comparata del processo d'integrazione europeo di Italia e Spagna a firma del giovane ricercatore Matteo Giurco e, nella seconda, attingendo agli archivi dell'Istituto, vengono riproposti i discorsi ufficiali di Bettino Craxi in occasione dell'ingresso nell'allora Cee di due realtà mediterranee come Spagna e Portogallo, introdotti da una nota di Nicola Carnovale, su "L'Europa dei dodici". Sullo sfondo della seconda ondata della pandemia e dei suoi effetti asimmetrici sul piano globale, la sezione “Lettere dal Mondo” analizza le realtà e i rischi di alcuni "nodi" geostrategici e di alcuni "attori", come Taiwan, Russia e Turchia, grazie ai rispettivi contributi degli studiosi Matteo Gerlini e Igor Pellicciari e del già ambasciatore italiano ad Ankara, Carlo Marsili". Infine, nella sezione “Scenari”, c'è materia sia per una riflessione filosofica sul tema delle libertà e della sicurezza firmata da Corrado Ocone che per un'analisi, proposta sotto forma di romanzo, sul ruolo della finanza nel mondo di oggi; un breve racconto forgiato da Guido Brera e "I Diavoli" sula questione dei “tassi zero” con protagonista il celebre Massimo Ruggeri della fortunata serie televisiva. (com)