Algeria: ministro del Lavoro Djaaboub positivo al coronavirus

- Il ministro del Lavoro, dell'occupazione e della previdenza sociale algerino, El Hachemi Djaaboub, ha annunciato di essere positivo al virus Sars-CoV-2 sulla sua pagina Facebook. In seguito al contagio, il ministro ha deciso di mettersi volontariamente in isolamento e continuerà a svolgere le sue funzioni da casa. Djaaboub è stato nominato ministro del Lavoro, dell'occupazione e della sicurezza sociale lo scorso 30 settembre dal presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, in sostituzione di Ahmed Chaouki Fouad Acheuk Youcef. (Ala)