Covid: partiti tamponi drive-in a Sesto San Giovanni (Mi), decine di accessi nelle prime ore

- È partito il tampone drive-in nel parcheggio di via XX settembre, di fronte allo Stadio Breda, a Sesto San Giovanni. Questa mattina - fa sapere una nota del Comune alle porte di Milano - erano decine le persone in coda in auto e a piedi per effettuare il proprio tampone. "Un servizio molto importante per il territorio – commenta il sindaco Roberto Di Stefano – che ci consentirà di avere un quadro sempre più definito sulla situazione coronavirus. Ringrazio ancora i medici, gli infermieri e il personale amministrativo di Asst Nord Milano, oltre alla nostra Protezione civile, per la professionalità con cui stanno rendendo possibile questo servizio. La risposta della cittadinanza è ottima e di questo ne siamo molto soddisfatti". "Ho avuto modo di confrontarmi con il personale Asst Nord Milano. La macchina organizzativa, tra amministrazione comunale e Asst, sta funzionando molto bene e questo non può che farci piacere, nell'esclusivo interesse della cittadinanza", spiega l'assessore alle Politiche sociali, Roberta Pizzochera. Potrà accedere al punto tampone chi è stato segnalato ad Ats dal proprio medico di base come caso sintomatico o a rischio. Si potrà anche accedere attraverso il portale online sul sito internet di Ats Milano. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14, su prenotazione. Due gli accessi: da via Carducci per le auto, da via XX Settembre per i pedoni. (com)