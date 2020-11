© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di elezioni in Calabria e non solo, "prima si vota meglio è. Noi siamo pronti anche domani, ovviamente la situazione sanitaria ha tutta la nostra attenzione". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa al Senato. (Rin)