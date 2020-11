Torino: Politecnico, firmata partnership con gruppo Marazzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Politecnico di Torino, quale research university, intende generare e sostenere processi di sviluppo attraverso l’interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza, soprattutto attraverso la capacità di fare sistema nella ricerca, nella formazione, nel trasferimento tecnologico e nella diffusione della conoscenza negli ambiti di eccellenza presenti nell’Ateneo e nel sistema socio economico territoriale. Da queste premesse è stata formalizzata la collaborazione tra Politecnico di Torino e Gruppo Marazzato, che hanno firmato un accordo di partnership finalizzato a favorire lo sviluppo di attività congiunte per i prossimi cinque anni. Il gruppo piemontese si impegna tra l’altro a contribuire all'attività formativa del Politecnico tramite l’offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi, stage, favorire attività didattiche anche a completamento della formazione accademico-professionale di studenti e laureandi al fine di fornire loro l'opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro, nonché promuovere dottorati di ricerca nel campo della ricerca innovativa sulla gestione e trattamento di rifiuti industriali. Le parti, inoltre, intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all’interno del tessuto sociale locale. (segue) (Rpi)