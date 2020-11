Covid: Mandelli (Fi), governo ascolti grido allarme Brianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il grido d'allarme del direttore generale dell'Asst di Monza, Mario Alparone, non può rimanere inascoltato. La situazione del servizio sanitario in Brianza è al limite: le strutture non sono più in grado di corrispondere alle richieste di soccorso". Lo dichiara in una nota il deputato monzese di Forza Italia Andrea Mandelli. "Le difficoltà nel prestare le dovute cure ai pazienti non Covid stanno compromettendo gravemente il diritto alla salute dei cittadini brianzoli. È indispensabile intervenire immediatamente: gli errori compiuti dal governo durante il primo lockdown non possono e non devono essere ripetuti", conclude l'azzurro. (com)