Decreto Ristori: Rizzotti (FI), presenterò emendamenti per pmi piemontesi

- Maria Rizzotti, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, in una nota afferma: "Con l'inizio della pandemia si è creato un problema di mercato provocato da lockdown e che ha innescato sin dalle prime fasi in allarme liquidità per le imprese. E l'ultimo dpcm di Conte, che prevede un'estensione indistinta delle misure, non sembra andare incontro agli emergenti problemi di cassa degli imprenditori e anzi sferra un attacco mortale alle aziende. Per questo voglio accogliere l’appello e le proposte lanciate da Confcommercio Piemonte presentando degli emendamenti specifici al decreto ristori, al fine di dar voce alle istanze e alle preoccupazioni legittime arrivate dalle piccole e medie imprese piemontesi del commercio che non vogliono essere costretti a chiudere le loro attività. Il governo batta un colpo e non lasci indietro nessuno". (Com)