Roma: Municipio X, nuova disposizione posti auto in via Da Sangallo e via Damiani

- "Stiamo realizzando la nuova segnaletica stradale in via Giuliano da Sangallo per definire una corretta disposizione dei posti auto. In questo modo andremo a creare 170 posti auto rendendo inoltre più sicuri gli attraversamenti pedonali". Lo dichiarano in una nota congiunta la presidente del X municipio di Roma Giuliana Di Pillo e l'assessore ai Lavori pubblici, urbanistica e mobilità Claudio Bollini. "Nell'ambito degli interventi di manutenzione della segnaletica stradale verrà istituito inoltre il senso unico in Via A. Cozza in direzione Via delle Sirene. Nei prossimi giorni verrà cambiata anche la disposizione dei posti auto in Via San Pier Damiani delocalizzandoli sul lato sinistro e a spina al fine di impedire le soste irregolari in doppia fila. Nella parte finale della strada, infine, sempre sul lato sinistro, realizzeremo un nuovo marciapiede ad oggi inesistente. Rispondiamo così alle richieste dei residenti e degli operatori economici andando a recuperando una parte dei posti auto eliminati con la realizzazione della nuova pista ciclabile del lungomare di Roma", conclude la nota.(Com)