India: elezioni Bihar, in corso scrutinio, Alleanza democratica nazionale in vantaggio

- È in corso lo scrutinio dei voti delle elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa dello Stato indiano del Bihar. Finora sono stati scrutinati oltre dieci milioni di voti, su un totale di 41 milioni, e le operazioni dovrebbero proseguire fino a notte. La soglia della maggioranza è 122 e al momento l’Alleanza democratica nazionale (Nda) formata dal Janata Dal United (Jdu) e dal Partito del popolo indiano (Bjp) conta 123 seggi tra quelli vinti e quelli in cui è in vantaggio mentre la Grande alleanza (Ga) formata dal Rashtriya Janata Dal (Rjd) e dal Congresso nazionale indiano (Inc) è a 110. Gli exit poll, invece, avevano attribuito una maggioranza di misura alla Grande alleanza. In tre indagini su cinque il margine era stretto: 120 seggi a 116 per l’istituto C-Voter, 108-123 a 110-117 per DVResearch e 118-138 a 91-117 per Jan Ki Baat. C’era più distacco, invece, negli exit poll di Today’s Chanakya – 180 seggi per Rjd e alleati contro 55 per Jdu e alleati – e di Axis My India: 139-161 contro 69-91. Al terzo posto il Lok Janshakti Party (Ljp) che in questa tornata si è presentato al di fuori dell’Nda. Nella legislatura uscente il Jdu era il partito di maggioranza relativa, con 69 seggi, e guidava il governo con Nitish Kumar. Il Bjp seguiva con 54. L’Rjd era il primo partito di minoranza con 73 seggi, seguito dal Congresso, con 23. (segue) (Inn)