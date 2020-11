Spagna: ministro Salute, rispettare regole anti Covid per evitare confinamento domiciliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna il confinamento domiciliare può essere evitato se i cittadini "rispettano le misure adottate da ogni comunità autonoma per frenare l'evoluzione del coronavirus". Lo ha affermato oggi in un'intervista televisiva a "Tve" il ministro della Salute, Salvador Illa, aggiungendo "con tutta la prudenza del mondo" che negli ultimi cinque giorni si è assistito ad una "relativa stabilizzazione interessante dei casi" pari a 530 ogni 100 mila abitanti. Il ministro si è detto "ottimista" sui provvedimenti adottati da diverse regioni anche se bisognerà aspettare almeno due settimane per poterne valutare l'impatto per evitare di essere costretti a prendere "decisioni più drastiche". Tuttavia, se pur si dovesse assistere ad un miglioramento dei dati epidemiologici, il Natale "non sarà come l'anno scorso", anche se il governo cercherà di consentire le riunioni familiari e di partecipare ad eventi religiosi. (Spm)