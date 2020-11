Polonia: fonti stampa, i servizi segreti raccolgono dati per screditare l'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi segreti della Polonia raccolgono informazioni compromettenti sull'opposizione e le trasmettono ai media filogovernativi. L'accusa arriva dal quotidiano "Gazeta Wyborcza", secondo il quale notizie volte a intaccare l'immagine di politici e attivisti di opposizione arrivano puntualmente a media quali l'emittente televisiva pubblica "Tvp" o il quotidiano "Gazeta Polska". Secondo un ex analista dell'Agenzia di sicurezza interna (Abw) consultato da "Wyborcza" le informazioni arrivano proprio dai servizi. A titolo di esempio viene citata l'opera di discredito di Marta Lempart, una delle leader del movimento di protesta a favore del diritto all'aborto, attraverso articoli su "Gazeta Polska" e sul portale "wpolityce.pl". Quest'ultimo in particolare ha rivelato che in passato Lempart e "la sua allora compagna Katarzyna K." avevano invano fatto domanda per entrare nell'Abw. Le informazioni pubblicate sono molto precise nonostante i dati "di un candidato ai servizi siano coperti da un clausola di segretezza e tutelati. Indipendentemente dal fatto che qualcuno venga assunto o meno, ha diritto alla stessa tutela di un agente in servizio. Non si tratta solo dei dati personali, ma dell'intero procedimento di assunzione", ha spiegato a "Wyborcza" il colonnello Pawel Bialek, vicedirettore dell'Abw tra il 2007 e il 2012. Il ministero dell'Interno, e in particolare il coordinatore dei servizi segreti del dicastero, non ha al momento risposto alle domande di chiarimento del quotidiano. (Vap)