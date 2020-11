Decreto Ristori bis: Patuanelli, oggi in Gazzetta ufficiale, lavoro immenso per sofferenze cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale anche il decreto Ristori bis, che modula nuovi interventi di indennizzo sulle zone di maggiore criticità del Paese. Lo ricorda su Facebook il ministro per lo Svuluppo economico, Stefano Patuanelli. "E' stato un lavoro immenso, fatto per dare risposte nel più breve tempo possibile alle tante sofferenze economiche e sociali che il virus, il nostro vero ed unico nemico, sta generando tra i cittadini", spiega per poi rammentarne i punti esseziali. "Per le zone rosse, indennizzi a fondo perduto con bonifici diretti sul conto corrente, fino al 200 per cento di quanto già erogato nel mese di aprile con il decreto Rilancio; per le zone arancioni una maggiorazione del 50 per cento per gelaterie, bar, pasticcerie ed alberghi che si aggiunge a quanto già disposto dal primo decreto ristori arrivando al 200 per cento; per alcuni settori, nuovi ristori dal 50 per cento al 200 per cento a livello nazionale per via delle nuove restrizioni imposte dal Dpcm; proroga del termine di versamento del secondo acconto per ulteriori soggetti, non ricompresi nel primo decreto ristori, che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale; sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive; anche per i settori colpiti nelle zone rosse, cancellazione della rata Imu di dicembre per i proprietari e i gestori; anche per i settori colpiti nelle zone rosse, credito d’imposta cedibile al 60 per cento per gli affitti commerciali dei tre mesi di ottobre, novembre e dicembre; congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado e bonus baby-sitting per le Regioni in zona rossa". (segue) (Rin)