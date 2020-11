Covid: Gasparri (FI), a malati negata terapia sclerosi multipla, Speranza chiarisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri polemizza con il ministro della Salute. "Invece che pensare a sistemare amici palesemente inadeguati, il ministro Speranza si preoccupi di più della sanità e meno delle poltrone", scrive in una nota. "Sono scandalose le denunce di inefficienze che riceviamo a centinaia in queste ore. Da ultimo - spiega - il vergognoso episodio accaduto a Roma, in cui l’Airri, Associazione italiana per la riabilitazione e il reinserimento invalidi, ha comunicato a una paziente affetta da sclerosi multipla, e malata covid da quasi 20 giorni, la sospensione 'per troppe assenze' dell’assistenza fisioterapica gratuita domiciliare". (segue) (Com)