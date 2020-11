Covid: Gasparri (FI), a malati negata terapia sclerosi multipla, Speranza chiarisca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo Paese ammalarsi di Covid è una duplice condanna: le assenze contestate dall’Airri sono legate solo e unicamente dall’accertata positività al virus, che impedisce il contatto diretto tra paziente e specialista per la tutela della salute di quest’ultimo. Mi chiedo: la decisione di sospendere le fisioterapie è legittima? Il ministro Speranza così garantisce il diritto alla salute? Presenterò un’interrogazione perché episodi simili, palesemente offensivi e chiaramente ingiusti, non possono essere taciuti. Speranza non pensi di cavarsela con scuse di rito. Se c‘è qualcosa di sbagliato nei protocolli ponga subito rimedio. Pretendiamo chiarezza immediata", conclude Gasparri. (Com)