Imprese: a Milano Monza Brianza Lodi 263 startup innovative femminili, Cciaa organizza incontro su talenti donne

- A Milano Monza Brianza Lodi, secondo i dati del servizio studi della Camera di commercio, sono 263 le startup innovative femminili, pari a poco più di un decimo del totale (2.497). Principali settori femminili sono informatica e ricerca e sviluppo. Con riferimento all'imprenditoria femminile in generale, crescono del 7,6 per cento - pari a 753 aziende - le iscrizioni delle imprese femminili nel terzo trimestre 2020, rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. A Milano, secondo i dati di fine 2019, sono 54.445 le imprese femminili, pari al 17,8 per cento del totale delle imprese milanesi. Dati, quelli sul peso dell’imprenditoria femminile, diffusi dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi in vista il 12 novembre del focus day sui talenti al femminile nel mondo delle imprese dal titolo "Innovazione responsabile: i talenti delle donne", promosso dal Comitato imprenditoria femminile nell'ambito del palinsesto "I talenti delle donne" del Comune di Milano. Tre le testimonial protagoniste Ambra Redaelli, presidente dell'Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi; Paola Generali, presidente di Assintel, associazione che raggruppa le imprese del terziario e dei servizi leader dell'innovazione digitale e Alessia Moltani, ceo di ComfTech®, pmi innovativa che progetta smart textile, un sensore tessile brevettato in grado di rilevare i parametri vitali di un individuo, e per questo particolarmente efficace nei confronti delle categorie più vulnerabili come neonati ed anziani. (segue) (com)