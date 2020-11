Imprese: a Milano Monza Brianza Lodi 263 startup innovative femminili, Cciaa organizza incontro su talenti donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I talenti delle donne sono trasversali e multiformi, come la vita di ogni giorno ci dimostra. Dall'arte alla politica, dalla scienza all'imprenditoria, le donne hanno saputo, nonostante un atteggiamento quanto meno diffidente di gran parte della società, affermare le loro idee e la loro professionalità. Ed è importante ogni tanto fare il punto, non solo per riconoscere il loro grande contributo alla crescita della nostra comunità, ma anche, e soprattutto, per incentivare la loro partecipazione a studi, attività e settori produttivi sempre più ampi”, sottolinea Filippo del Corno, assessore alla Cultura del Comune di Milano. “Con questo incontro - spiega Marzia Maiorano, presidente del comitato imprenditoria femminile Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi - proponiamo un focus day, una panoramica sugli straordinari risultati che l'applicazione delle tecnologie e intelligenza artificiale possono avere sulle imprese grazie al ruolo innovativo di imprenditrici forti e resilienti con lo sguardo rivolto al futuro. Puntiamo ad affrontare le grandi sfide sociali del nostro tempo quali, ad esempio, le problematiche poste dalla sanità in una società globalizzata (global health), i cambiamenti demografici (ageing society) e il riscaldamento del pianeta (global warming). L'innovazione avrà come motore propulsivo la sostenibilità e sarà questa a guidarci, si invertirà l'ordine delle cose, sarà la sostenibilità ad essere il faro e l'obiettivo dell'innovazione, quale unico percorso per il rinnovamento responsabile delle nostre imprese e del territorio”. (com)