Romania-Nato: ministero Esteri Aurescu e Stoltenberg a conferenza annuale su controllo armamenti

- Il ministero degli Affari esteri romeno e la Nato ospitano oggi la conferenza annuale dell'Alleanza sul controllo degli armamenti, il disarmo e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, in formato videoconferenza. L'incontro sarà aperto dal capo della diplomazia romena, Bogdan Aurescu, e dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "L'organizzazione dell'evento è un'espressione concreta del contributo della Romania agli sforzi degli alleati per consolidare l'architettura globale sul controllo degli armamenti, il disarmo e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa", si legge in un comunicato della diplomazia romena. Tra gli ospiti delle sessioni di lavoro della 16Ma edizione ci saranno il presidente designato della Conferenza sulla valutazione del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, Gustavo Zlauvinen e il sottosegretario generale delle Nazioni Unite e Alto rappresentante per il disarmo, Izumi Nakamitsu. Alla conferenza parteciperà anche il segretario di Stato romeno per gli affari strategici, Dan Neculaescu. (segue) (Rob)