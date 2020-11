Romania-Nato: ministero Esteri Aurescu e Stoltenberg a conferenza annuale su controllo armamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione odierna segnerà il 50mo anniversario dell'entrata in vigore del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari e fornirà un quadro per il dibattito in vista della Conferenza di valutazione di questo Trattato prevista per agosto 2021. Secondo il ministero romeno, l'evento avrebbe dovuto svolgersi a Bucarest a marzo, "in riconoscimento dell'alto profilo della Romania nella Nato", ma è stato riprogrammato in videoconferenza a causa della pandemia Covid-19. La conferenza annuale sul controllo degli armamenti, il disarmo e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa è uno degli eventi annuali di punta della Nato, che mira a fornire agli alleati una piattaforma aperta per l'interazione su questo argomento con gli stati partner, altri stati ospiti e le pertinenti organizzazioni internazionali. (Rob)