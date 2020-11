Cipro: attesa per fine novembre visita dell'inviata speciale Onu Lute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviata speciale delle Nazioni Unite per Cipro, Jane Hall Lute, visiterà Nicosia entro la fine del mese nell'ambito dei piani del segretario generale Antonio Guterres di organizzare una conferenza informale tra le cinque parti coinvolte nella questione cipriota. Lo ha annunciato il portavoce governativo di Nicosia, Kyriakos Koushos, spiegando che il presidente cipriota Nicos Anastasiades ha avuto una conversazione telefonica con Lute nella giornata di ieri ed è stato informato dei suoi piani per una visita nell'isola del Mediterraneo orientale alla fine di novembre. Anastasiades ha ringraziato l'Onu per la disponibilità a organizzare una nuova conferenza internazionale su Cipro e per aver condannato "le azioni unilaterali" condotte dalla Turchia nella Zona economica esclusiva (Zee) cipriota e nella città di Famagosta. L'ultima visita dell'inviata speciale Onu per Cipro è avvenuta nel settembre del 2019. (segue) (Res)