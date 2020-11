Egitto: inflazione salita al 4,5 per cento nel mese di ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione media annua nelle zone urbane dell’Egitto è salita al 4,5 per cento a ottobre dal 3,7 per cento registrato il mese precedente. Lo ha annunciato l’agenzia statistica del paese Capmas. L'impennata è stata guidata da un rincaro del 5,9 per cento dei prezzi dei servizi sanitari, da un aumento del 3,8 per cento nei trasporti, un rincaro del 2 per cento nei servizi di telecomunicazione e, soprattutto, da un aumento del 29,7 per cento delle tariffe scolastiche, in concomitanza con l'avvio del nuovo anno accademico. Su base mensile, l'inflazione media nelle zone urbane dell’Egitto è salita all'1,8 per cento dallo 0,3 per cento del mese precedente, ha affermato Capmas. Nonostante quest’ultima accelerazione, l’inflazione rimane ben al di sotto dell’obiettivo della Banca centrale del 6-12 per cento. "I dati sull'inflazione sono in linea con le aspettative", ha affermato Radwa el Swaify di Pharos Securities Brokerage, citato dal quotidiano “Arab news”. "Ci aspettiamo - ha aggiunto l'esperto - che la tendenza al rialzo continui fino alla fine di quest'anno, ma a un ritmo inferiore rispetto a settembre e ottobre". (segue) (Cae-Res)