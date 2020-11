Egitto: inflazione salita al 4,5 per cento nel mese di ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati sull'inflazione sono importanti in vista della riunione del comitato di politica monetaria della Banca centrale prevista questo giovedì, 12 novembre, sui tassi di interesse. Nel precedente incontro di fine settembre, il comitato aveva tagliato il tasso sui prestiti overnight di 50 punti base al 9,75 per cento, una misura cautelativa per sostenere le vendite di valuta e buoni del tesoro. L'inflazione aveva raggiunto un picco del 33 per cento a metà del 2017 dopo che l'Egitto aveva intrapreso misure di austerità legate a un programma di prestito triennale con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Negli ultimi mesi, l’inflazione è tornata quasi ai livelli del 2005. Sotto la pressione della pandemia Covid-19, quest'anno l'Egitto ha negoziato due nuovi prestiti con l’Fmi per un valore complessivo di quasi 8 miliardi di dollari. In base a degli accordi, riferisce ancora “Arab News”, l'Egitto si era impegnato ad avviare consultazioni con il consiglio dell’Fmi se l'inflazione su base annua fosse scesa al di sotto del 4 per cento nel mese di settembre. (Cae-Res)