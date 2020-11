Digitale: Pisano, cruciale inserire competenze di base dei programmi di formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le competenze digitali rappresentano la base per riuscire a guidare la trasformazione tecnologica che stiamo vivendo, e sono per questo molto importanti. Così la ministra per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, intervenuta oggi nel quadro dello Iab Forum 2020. “In termini di digitalizzazione delle aziende e competenze digitali dei cittadini l’Italia presenta ancora alcuni gap rispetto agli altri paesi europei, ed è quindi assolutamente giusto inserire nella società competenze di base e organizzare programmi di upskilling e reskilling: per questo, stiamo lavorando insieme ai ministri Azzolina e Manfredi per dare spazio nel percorso scolastico a materie come la digitalizzazione e la logica”, ha spiegato. “Su questo fronte dobbiamo impegnarci affinché la formazione non sia lasciata alle singole scuole o insegnanti, ma che sia strutturata all’interno della scuola: si tratta di un progetto di lungo periodo, ma dobbiamo comunque agire in fretta affinché aziende e pubblica amministrazione abbiano le giuste competenze per affrontare i lavori del futuro”, ha aggiunto. (Ems)