Covid: Coldiretti, stop a 234 mila bar, ristoranti e agriturismi

- Sono circa 234 mila i bar, i ristoranti, le pizzerie e gli agriturismi chiusi nelle nuove Regioni arancioni e rosse con una perdita di fatturato mensile di almeno 4,6 miliardi ed un drammatico effetto a valanga sull’intera filiera per il mancato acquisto di alimenti e vino. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulle conseguenze della nuove classificazione delle aree di elevata gravità e massima gravità. La serrata imposta dalle misure anti contagio sin estende a regioni dove molto diffuso è il consumo alimentare fuori casa e colpisce complessivamente quasi 2 locali su 3 (38 per cento) di quelli esistenti in Italia compresi - evidenzia la Coldiretti in una nota - oltre 16mila agriturismi. (segue) (Com)