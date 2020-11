Cina: coronavirus, nuovo caso di contagio in provincia Anhui collegato al caso di Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La contea di Yingshang a Fuyang, nella provincia cinese orientale di Anhui, ha segnalato oggi un caso di Covid-19. Secondo l'autorità di Fuyang, il paziente è uno stretto contatto del caso riportato ieri, 9 novembre, all'aeroporto internazionale di Pudong di Shanghai. L'uomo, di 50 anni, è residente a Yingshang e lavora in un'azienda con sede a Shanghai. Prima di tornare alla sua residenza a Yingshang, l'individuo stava lavorando all'aeroporto internazionale di Pudong insieme al paziente di Shanghai, ha spiegato l'autorità. L'uomo avrebbe indossato la mascherina sul posto di lavoro e controllato la temperatura corporea ogni volta prima di entrare. Il nuovo caso è stato trasferito in ospedale per cure questa mattina presto. Le indagini epidemiologiche hanno mostrato che l'uomo è tornato nella contea di Yingshang in autobus il 5 novembre e poi ha guidato un furgone per tornare alla sua residenza a Yingshang. La provincia ha inviato un team di esperti nella contea per eseguire test a tappeto nella comunità. Alle 11 di oggi, ora locale cinese, sono stati rintracciati 34 stretti contatti. 16 persone sono risultate negative al test dell'acido nucleico e uno è ancora in attesa. Altri 17 stretti contatti, che si trovano tutti in altri luoghi, sono stati informati per coordinarsi con l'ispezione. (Cip)