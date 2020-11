Matera: indebite percezioni del reddito di cittadinanza, denunciate 31 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 31 i soggetti che i carabinieri hanno scoperto in provincia di Matera e denunciato all’Autorità giudiziaria per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Hanno ottenuto il sussidio, diretto a chi non ha lavoro e non ha redditi sufficienti, quando invece è risultato che avevano entrate finanziarie, possedevano beni immobili ed auto o comunque non riunivano i requisiti previsti. I 31 sono stati anche segnalati alla direzione provinciale dell'Inps di Matera affinché sia loro revocata l’erogazione del beneficio ed attivata la procedura di recupero delle somme che hanno fin qui ricevuto. Ammonta a 184mila euro l’importo complessivo che dovrà essere restituito. (Ren)