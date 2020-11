Polonia: consigliere governativo, il Paese va chiuso per un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il numero dei nuovi contagi giornalieri in Polonia dovesse superare le 30 mila unità, il Paese dovrebbe essere chiuso per un mese. Lo ha detto il professor Andrzej Horban, consulente capo del primo ministro Mateusz Morawiecki. Horban ha parlato al quotidiano "Rzeczpospolita" dicendosi preoccupato del fatto che la Polonia è quasi al limite delle capacità del suo sistema sanitario. Si potrebbe dire che "l'abbiamo persino già superato", perché da ciò discende "la decisione di costruire ospedali provvisori", ha detto Horban. "Dobbiamo proibire l'uscita di casa senza motivo, tranne che per andare a lavoro" e a patto che tale lavoro sia "indispensabile al funzionamento del Paese. Tutto il resto va chiuso per un mese", è la sua valutazione. Horban ha risposto anche a una domanda sul perché la Polonia non abbia perso in considerazione una soluzione come quella della Slovacchia, ovvero un test di massa della popolazione. Ad avviso del consulente capo del premier, si tratta qualcosa che non avrebbe senso. "Innanzitutto siamo molti di più. Se miracolosamente ci riuscissimo, dovremmo testare tutti nell'arco di 14 giorni e isolare i contagiati. Inoltre i test antigenici non svelano in pratica i portatori sani", ha replicato. (Vap)