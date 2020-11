Digitale: Pisano, Recovery fund molto importante per la pubblica amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery fund è particolarmente importante per la pubblica amministrazione, dedicando parte dei finanziamenti in modo specifico alla trasformazione digitale del paese e fornendo scadenze certe: dobbiamo infatti fare un impegno di spesa entro il 2023 e chiudere i progetti entro il 2026. Così la ministra per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, intervenuta oggi nel quadro dello Iab Forum 2020. “Bisogna elaborare progetti che possano essere portati a compimenti e diano un ritorno concreto al paese, che riparino i danni causati dalla pandemia e rendano i paesi più competitivi anche in termini di digitalizzazione”, ha detto, sottolineando la necessità di avere non solo la connettività ma anche la capacità di elaborare i dati. “Per fare ciò servono nuove tecnologie che in Italia non usiamo ancora abbastanza, come il cloud, ma realizzare le infrastrutture non basta: per rendere il nostro paese autonomo bisogna puntare sulla sicurezza cyber ed è fondamentale sviluppare le competenze per garantirla senza fare riferimento a paesi stranieri”, ha aggiunto. (Ems)