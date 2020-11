Germania-Stati Uniti: Laender sperano che Biden non attui riduzione forze Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riduzione del contingente degli Usa in Germania a 22.600 effettivi interesserà le basi di Vilseck, Grafenwoehr e Wildflecken in Baviera, nonché Spangdahlem in Renania-Palatinato. Inoltre, il Comando degli Stati Uniti per l'Europa (Eucom) verrà trasferito da Stoccarda a Mons, in Belgio, dove ha sede il Quartier generale supremo delle forze alleate della Nato in Europa (Shape). Allo stesso tempo, a dover lasciare Stoccarda è anche il Comando degli Stati Uniti per l'Africa (Africom). Presso la base aerea di Spangdahlem è di stanza il 52mo squadrone caccia dell'aeronautica degli Stati Uniti, con i 20 F-16 Fighting Falcon del 480mo stormo e quattromila militari. Presso il sito, la base aerea di maggiore importanza per gli Usa in Europa, sono impiegati oltre 800 tedeschi. Secondo il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, il 480mo stormo caccia verrà dislocato presso la base di Aviano per essere più vicino al Mar Nero come strumento di deterrenza contro la Russia. Presso il centro di addestramento di Grafenwoehr, il più vasto della Nato in Europa, e nella vicina base di Vielseck, gli Stati Uniti dispiegano più di 10 mila militari. A Grafenwoehr ha sede il Comando addestramento della Settima armata dell'esercito degli Stati Uniti, da cui dipende la base di addestramento di Wildflecken. (segue) (Geb)