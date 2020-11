Germania-Stati Uniti: Laender sperano che Biden non attui riduzione forze Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza militare degli Stati Uniti ha storicamente una fondamentale importanza politica ed economica per la Germania. Nella sola Renania-Palatinato, si stima che siano oltre settemila i tedeschi impiegati presso le Forze armate degli Usa. In tutta la Germania, il totale è di 12 mila lavoratori. Inoltre, diverse migliaia di dipendenti sono occupati nell'indotto delle basi statunitensi, in particolare in Renania-Palatinato, Baden-Wuerttemberg e Baviera. La sola base di Ramstein in Renania-Palatinato, comando dell'aeronautica degli Stati Uniti in Europa, genererebbe 1,7 miliardi di euro all'anno in salari, stipendi, affitti e ordini per l'economia locale. (Geb)