Covid: Libano verso serrata totale, Qatar dona ospedali da campo

- Il comitato ministeriale del governo del Libano contro il coronavirus ha concordato ieri sull’introduzione di una chiusura generalizzata nel paese, dalla mattina di sabato 14 fino al 30 novembre. Lo riferiscono i media locali, ripresi dal portale informativo libanese "Naharnet". Secondo l’emittente “Al Jadeed” la decisione è stata presa mediante voto, e l’approvazione finale giungerà dal Consiglio superiore di difesa, la cui riunione è prevista per oggi. Nel frattempo l’emittente “Lbci” ha riferito che la serrata non si applicherà all’aeroporto internazionale della capitale, che resterà aperto ai voli. In televisione il ministro uscente della Salute, Hamad Hassan, ha detto di aver insistito per “assicurare le circostanze appropriate per il lockdown”. Sempre secondo “Lbci” l’ambasciatore del Qatar in Libano, Mohammed Hassan Jaber al Jaber, ha telefonato a Hassan per informarlo che l’emirato donerà a Beirut due ospedali da campo: uno sarà installato nella regione di Tiro e conterà 500 posti letto, l’altro sarà localizzato nella regione di Tripoli nord e ospiterà altri 500 posti. (Res)