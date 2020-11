Perù: presidente del Congresso Manuel Merino si insedierà come presidente ad interim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Congresso del Perù, Manuel Merino de Lama (Azione popolare), sarà nominato questa mattina presidente ad interim, dopo la destituzione di Martin Vizcarra per incapacità morale. La cerimonia di insediamento, riferisce la stampa locale, è prevista alle 10 (ora locale). Nella notte il parlamento monocamerale del Perù ha destituito Vizcarra per “incapacità morale”. La mozione di sfiducia, riferisce la stampa locale, è stata approvata con 105 voti a favore, 19 contrari e 4 astenuti. La mozione è stata presentata dal partito Unione per il Perù (Upp) dopo l’avvio di un’indagine nei confronti di Vizcarra per un presunto caso di corruzione riferito a quando era governatore della regione di Moquegua (2011-2014). I magistrati del "Lava Jato", sezione locale della squadra speciale della procura brasiliana, sono in particolare concentrati sulla concessione di appalti al cosiddetto "Club della costruzione" in cambio di una tangente di circa 2,3 milioni di soles (l'equivalente di circa 530 mila euro). Per essere approvata la richiesta di impeachment richiedeva non meno di 87 voti. Si tratta della seconda mozione di sfiducia per Vizcarra in meno di due mesi. Lo scorso settembre il Congresso monocamerale aveva respinto una prima mozione contro il capo dello stato, che alcune registrazioni audio legano ai controversi contratti sottoscritti dal ministero della Cultura con il cantante Richard Swing. La richiesta aveva raccolto solo 32 voti favorevoli, 15 astensioni e 89 voti contrari. (Mec)