Armenia: tornata la calma a Erevan dopo una notte di disordini

- È tornata la calma a Erevan, capitale dell’Armenia, dopo una notte di gravi disordini. Dopo l’annuncio del premier, Nikol Pashinyan, della firma dell’accordo di cessazione delle ostilità nel Nagorno-Karabakh con Russia e Azerbaigian, migliaia di persone si sono riversate nel centro della città per protestare contro la decisione. I dimostranti hanno preso d’assalto la sede del governo e, successivamente, il Parlamento. In entrambi i casi centinaia di persone sono riuscite a entrare nei due edifici, danneggiandoli gravemente. Attualmente, tuttavia, l’atmosfera sembra serena: negozi, bar e ristoranti sono regolarmente aperti e il traffico delle autovetture procede in maniera regolare. Secondo quanto riferito dal ministero dell’Interno al momento non è previsto un dispiegamento massiccio di forze dell’ordine per presidiare la città. (Rum)