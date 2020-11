Arabia Saudita-Germania: telefonata re Salman-Merkel, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re dell’Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz al Saud, ha avuto ieri una conversazione telefonica con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Durante il colloquio i due hanno discusso delle relazioni bilaterali fra i due paesi, e dei mezzi per rafforzarli in vari ambiti. Lo riferisce l'agenzia di stampa saudita "Spa". I due hanno anche concordato sulla necessità di affrontare tutte le forme di estremismo e terrorismo. Per parte sua, re Salman ha affermato la forte condanna del Regno contro le operazioni terroristiche recentemente commesse in Francia e in Austria. Il monarca saudita ha anche ribadito la forte posizione di condanna del Regno nei confronti dei “disegni offensivi” nei confronti del Profeta Maometto, sottolineando che la libertà di espressione è un valore etico che promuove rispetto e la coesistenza fra i popoli, non uno strumento per diffondere odio e conflitti culturali e di civiltà. (Res)