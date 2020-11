Hong Kong: coronavirus, misure di distanziamento sociale prorogate per altri sette giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In considerazione dell'attuale situazione relativa alla pandemia di coronavirus, le misure di distanziamento sociale esistenti, in scadenza giovedì 12 novembre, saranno prorogate per altri sette giorni. Lo ha annunciato Matthew Cheung, amministratore delegato della Regione amministrativa speciale di Hong Kong. Cheung ha detto ai media che nell'ultima settimana sono stati ancora segnalati nuovi casi non rintracciabili e che la tendenza dei casi locali è in crescita e ha esortato la popolazione a rimanere vigile per evitare che l'epidemia si ripresenti. Le misure di distanziamento sociale in vigore includono l'uso obbligatorio di mascherina nei luoghi pubblici e riunioni di gruppo con un numero massimo di quattro persone. Le imprese di ristorazione, i locali di intrattenimento e gli impianti sportivi devono operare nel rispetto dei requisiti di prevenzione delle epidemie. (segue) (Cip)