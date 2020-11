Hong Kong: coronavirus, misure di distanziamento sociale prorogate per altri sette giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cheung ha affermato che entro questo mese saranno presto prese tre misure, tra cui il lancio dell'app mobile di tracciamento dei contatti "Leave Home Safe" (lasciare casa in sicurezza) per i residenti di Hong Kong per tenere traccia dei luoghi che hanno visitato e quindi dei contatti in caso di contagio. Le altri due sono l'autorizzazione per i residenti di Hong Kong che soddisfano determinati requisiti di essere esentati dalla quarantena obbligatoria di 14 giorni al loro ritorno dalla provincia cinese del Guangdong o da Macao e l'attuazione del corridoio preferenziale per i viaggi aerei con Singapore. Secondo i dati aggiornati alle ultime 24 ore del Centro per la protezione della salute di Hong Kong, il numero totale di casi di coronavirus registrati è 5.380 e il numero di decessi correlati è 107. (Cip)