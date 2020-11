Germania: mancano i fondi per l'acquisizione del sistema di difesa aerea Tlvs (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “freno al debito” dispone che le entrate e le uscite debbano, di norma, essere portate in pareggio senza ricorrere al prestito. Tale prescrizione è rispettata se le entrate da prestiti non superano la soglia dello 0,35 per cento del Pil. A sua volta, lo “zero nero” è l'obbligo di bilancio in pareggio. Il “freno al debito” tornerà in vigore dal 2022, mentre lo “zero nero” sarà nuovamente efficace dal 2024. Intanto, in Mbda Germania e Lockheed Martin si diffonde preoccupazione per il futuro del Tlvs. In particolare, l'amministratore delegato dell'azienda tedesca, Thomas Gottschild, ha espresso il timore che, se non verrà preso “in sufficiente considerazione” nel bilancio per il 2021, il progetto per il sistema tattico di difesa aerea verrà “ritardato fino al 2022”. Il rinvio sarebbe causato delle elezioni in Germania e dalla successiva formazione di un governo. Secondo l'Ad di Mbda Germania, ciò significa che “dipendenti altamente specializzati” potrebbero non mantenere l'impiego. Se si considerano anche i dipendenti delle 80 società di subfornitura, sarebbero a repentaglio circa seimila lavoratori altamente specializzati in tutta la Germania. Gottschild ha proseguito: “Per la politica, tuttavia, più dei posti di lavoro, dovrebbe essere maggiormente importante che la possibilità tecnologica di sviluppare e produrre un sistema di difesa missilistica in Germania venga persa”. (segue) (Geb)