Germania: mancano i fondi per l'acquisizione del sistema di difesa aerea Tlvs (3)

- Per l'amministratore delegato di Mbda Germania, il progetto del Tlvs è “pronto per l'approvazione”. Tuttavia, come nota “Handelsblatt”, al ministero della Difesa “la vedono diversamente”. In particolare, il dicastero ha reso noto che la valutazione dell'offerta presentata da Lockheed Martin e Mbda Germania “non è stata ancora completata”. Inoltre, se le aziende avessero presentato la loro offerta prima della pausa dei lavori del Bundestag per le ferie estive, la Difesa avrebbe potuto inserire il Tlvs nella proposta di bilancio per il 2021. (Geb)