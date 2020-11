Ue: Amendola sul Recovery fund, risorse per edilizia pubblica e fondi per il lavoro giovanile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enzo Amendola, ministro per gli Affari Europei, in una intervista ad "Avvenire" dice che un lockdown generale "va evitato in ogni modo ma faremo tutto quello che serve per proteggere la salute delle persone. Mi auguro che anche l'opposizione sia responsabile. L'invito del presidente Mattarella alla coesione non è un appello ai buoni sentimenti, ma è una necessità per uscire tutti insieme fuori da una situazione dalle conseguenze inimmaginabili". In merito al Recovery fund europeo, il commissario Gentiloni, nei giorni scorsi, è tornato a sollecitare i progetti italiani: "Seguiamo le indicazioni della Commissione che prevedono il dialogo con Bruxelles da qui a dicembre e la presentazione dei piani tra gennaio e aprile. Altre date al momento non ci sono. A tutti quelli che dicono all'Italia 'fai presto, fai presto', rispondo che stiamo facendole cose per bene anziché ricorrere a slogan". All'accordo sullo stato di diritto Orban si oppone con la minaccia di veto al bilancio Ue. Poi spiega quali saranno i progetti-gioiello dell'Italia per l'uso del Recovery. "La povertà, acuita dalla pandemia, è una minaccia alla tenuta del Paese. Non a caso, la coesione sociale è il terzo grande filone dopo green e digitale. Significa interventi dall'housing sociale al potenziamento dei servizi alla persona, fino alle azioni di rigenerazione urbana. In particolare, abbiamo pensato a investimenti per l'edilizia pubblica a sostegno delle persone in condizioni di marginalità sociale, ma anche a strumenti di conciliazione con la vita lavorativa delle mamme e dei papà attraverso il rafforzamento degli asili nido". (segue) (Res)