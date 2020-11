Ue: Amendola sul Recovery fund, risorse per edilizia pubblica e fondi per il lavoro giovanile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al lavoro, "sono consapevole delle difficoltà di lavoratori e famiglie, il governo sta già predisponendo gli strumenti necessari per sostenere le attività economiche colpite. II Piano di rilancio, poi, prevede un pacchetto di interventi sulle politiche attive del lavoro che hanno come obiettivo principale donne e giovani. I fondi saranno destinati ad apprendistato, decontribuzione per le nuove assunzioni, lotta al sommerso, sicurezza e formazione. Per quanto riguarda poi la cosiddetta 'cassa integrazione europea', vediamo che Sure è servito ad aggredire la crisi. Se la Commissione pensasse a uno Sure 2 sarebbe positivo. Non vanno messi in soffitta gli strumenti che hanno funzionato", ha concluso Amendola. (Res)