Usa: Ocasio-Cortez, noi progressisti non siamo il nemico

- La leader dell'ala sinistra del Partito democratico Alexandria Ocasio-Cortez si è battuta per il Partito democratico e per Joe Biden. Tuttavia, dopo che Biden è stato dichiarato vincitore, la deputata ha detto senza mezzi termini che le divisioni interne al partito che hanno animato le primarie sussistono. "Credo che il punto più importante - spiega a "la Repubblica" - sia che non siamo più in caduta libera verso l'inferno. Ma saremo in grado di riprenderci? Sappiamo che il razzismo è un problema, ed evitare la discussione su questo non ci aiuterà a risolvere le questioni elettorali. Al tempo stesso, però, abbiamo anche imparato che le politiche di Astead W. Herndon progressiste non danneggiano I candidati: tutti coloro che hanno co-sponsorizzato Medicare for All in un distretto In bilico hanno mantenuto il loro seggio. Anche co-sponsorizzare il Creen New Deal non è stato una zavorra per il partito". "Penso - aggiunge - che sarà molto importante il modo con il quale il partito affronterà l'aspetto del razzismo a livello interno e se sarà sincero quando farà un vero esame autoptico. Perché prima ancora di avere numeri certi, c'era già chi puntava il dito dicendo che era tutta colpa dei progressisti e del Movimento Black Lives Matter". (segue) (Res)